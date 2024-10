La casa di riposo abusiva. Ai gestori “caporali” diciannove mesi di carcere (Di martedì 15 ottobre 2024) PIANELLO DEL LARIO (Como) Un processo iniziato nel 2022, per una casa di riposo clandestina scoperta nel 2018, che ora ha portato alla condanna della coppia accusata di caporalato: un anno e 7 mesi di reclusione per Enrico Fontana, 62 anni di Pianello del Lario e Gladis Ester Champi Huajardo, 54 anni di origine peruviana. Il giudice ha applicato le attenuanti generiche e dichiarato al pena sospesa, aggiungendo una sanzione di 22mila euro. Ilgiorno.it - La casa di riposo abusiva. Ai gestori “caporali” diciannove mesi di carcere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) PIANELLO DEL LARIO (Como) Un processo iniziato nel 2022, per unadiclandestina scoperta nel 2018, che ora ha portato alla condanna della coppia accusata di caporalato: un anno e 7di reclusione per Enrico Fontana, 62 anni di Pianello del Lario e Gladis Ester Champi Huajardo, 54 anni di origine peruviana. Il giudice ha applicato le attenuanti generiche e dichiarato al pena sospesa, aggiungendo una sanzione di 22mila euro.

