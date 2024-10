La 'caduta dal palco' di Gigione diventa una canzone (Di martedì 15 ottobre 2024) Da disavventura a nuovo brano: la caduta dal palco di Gigione diventa una hit. Riavvolgendo il nastro, durante un’esibizione in piazza a Baia Felice, il palco cedette, facendo cadere l’artista napoletano per circa un metro.Le immagini della caduta, riprese dai presenti, fecero velocemente il Casertanews.it - La 'caduta dal palco' di Gigione diventa una canzone Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da disavventura a nuovo brano: ladaldiuna hit. Riavvolgendo il nastro, durante un’esibizione in piazza a Baia Felice, ilcedette, facendo cadere l’artista napoletano per circa un metro.Le immagini della, riprese dai presenti, fecero velocemente il

Chi è Gigione il cantante noto per la caduta dal palco durante il suo concerto - come sta oggi - Andiamo a scoprire cosa è successo a Gigione, cantante noto per la caduta dal palco del suo concerto a Baia Felice nel 2024. Come sta oggi L'articolo Chi è Gigione il cantante noto per la caduta dal palco durante il suo concerto, come sta oggi proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Gigione dopo la caduta : “Si è rotta una tavola del palco - poteva andarmi peggio. Ho terminato il concerto” - Le prime parole di Gigione dopo l'incidente sul palco. Il cantante dichiara a Fanpage "Sto bene, fortunatamente. Dopo la caduta ho ripreso subito il concerto, abbiamo proseguito ancora mezz'ora". Ciaravola, 79 anni, è già pronto al prossimo concerto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gigione - il video della caduta al concerto a Baia Felice : ingoiato dal palco - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terra Nostra News (@terranostranews) <!-- --> <!-- --> Tra i commenti sui social, molti hanno paragonato Gigione al Mago Silvan o all’illusionista David Copperfield, per la “sparizione” sul palco. (Cinemaserietv.it)