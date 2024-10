Liberoquotidiano.it - Italia Under 21 agli Europei: Casadei-gol e brividi, è 1-1 contro l'Irlanda

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'21 si qualificadel 2025: missione compiuta per gli azzurrini, dunque, sia pure con più di un brivido perché il punto che serviva per il matematico primo posto nel Gruppo A arrivauna agguerritissima, che costringe la squadra del ct Carmine Nunziata all'1-1 ma sfiorando più volte il gol della vittoria nella ripresa e nel lungo recupero finale. Si va in Slovacchia, dunque, e il gol decisivo nella sfida andata in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste è di Cesare, ex baby prodigio delle giovanili dell'Inter oggi ancora un po' in ombra al Chelsea, ma che con la Nazionale si riscopre protagonista. L'passa in vantaggio al minuto 23 del primo tempo e sfiora il raddoppio ma Gnonto sba clamorosamente un calcio di rigore nel finale della prima frazione.