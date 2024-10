Italia trionfa su Israele 4-1 nella Nations League (Di martedì 15 ottobre 2024) La Nazionale Italiana continua la sua corsa inarrestabile verso la fase finale della Nations League con una convincente vittoria per 4-1 contro Israele, giocata a Udine il 14 ottobre 2024. Ecco cosa è successo nel corso della partita. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno dominato la partita della Nations League, dimostrando ancora una volta un’ottima forma fisica e tattica, consolidando il primo posto nel girone. Nonostante un anno sfortunato nei campionati Europei nel corso dell’estate, la squadra azzurra si sta riprendendo e si sta concentrando sui nuovi obiettivi. La vittoria contro Israele, infatti, segna l’inizio di una nuova fase. Nations League: la partita tra Italia e Israele rivela colpi di scena, foto Ansa – VelvetMagUna partenza decisa per gli azzurri in Nations League Fin dai primi minuti di gioco, l’Italia ha dimostrato di voler gestire il match con autorità . Velvetmag.it - Italia trionfa su Israele 4-1 nella Nations League Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Nazionalena continua la sua corsa inarrestabile verso la fase finale dellacon una convincente vittoria per 4-1 contro, giocata a Udine il 14 ottobre 2024. Ecco cosa è successo nel corso della partita. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno dominato la partita della, dimostrando ancora una volta un’ottima forma fisica e tattica, consolidando il primo posto nel girone. Nonostante un anno sfortunato nei campionati Europei nel corso dell’estate, la squadra azzurra si sta riprendendo e si sta concentrando sui nuovi obiettivi. La vittoria contro, infatti, segna l’inizio di una nuova fase.: la partita trarivela colpi di scena, foto Ansa – VelvetMagUna partenza decisa per gli azzurri inFin dai primi minuti di gioco, l’ha dimostrato di voler gestire il match con autorità .

Nations League - l’Italia di Spalletti convince e travolge Israele (4-1) - Nel secondo tempo, Di Lorenzo ha raddoppiato al 54?, sfruttando un’azione corale della squadra. Con questa vittoria, l’Italia si conferma al primo posto nel girone con 10 punti, davanti alla Francia (9 punti), al Belgio (4 punti) e a Israele (0 punti). La Nazionale azzurra ha aperto le marcature al 41? con un rigore trasformato da Retegui, dopo che Tonali era stato atterrato in area. (Calcioweb.eu)

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - Le misure di sicurezza vicino allo stadio Il piano deciso venerdì scorso in Questura non copre solo la sorveglianza del corteo. Sono attesi migliaia di manifestanti per un evento a cui dovrebbero partecipare almeno 85 associazioni. Il percorso è monitorato secondo dopo secondo anche dal cielo: le forze dell’ordine stanno utilizzando dei droni e un elicottero. (Open.online)

Nations League - Italia-Israele fa rima con continuità - In mezzo Fagioli vince il ballottaggio su Ricci. Iniziano gli esami di maturità : al di là del peso specifico della competizione un bel banco di prova per questa giovane nazionale. Il ritmo cala e l’ormai solita dormita difensiva permette alla selezione israeliana di tornare in gara. Vince e convince (crea senza mai soffrire) la nostra nazionale, Italia-Israele finisce 4-1. (Ilprimatonazionale.it)