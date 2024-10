Iron Man: Disney+ ordina una serie animata prescolare (Di martedì 15 ottobre 2024) Iron Man: Disney+ ordina una serie animata prescolare Il Tony Stark di Robert Downey Jr. potrebbe essere morto, ma un nuovo, giovane, Iron Man animato sta per nascere. Disney Jr. ha dato il via libera a “Marvel‘s Iron Man and His Awesome Friends“, la prima serie prescolare di Iron Man, il cui debutto è previsto per l’estate 2025 su Disney Jr. e Disney+. Attualmente in produzione, la serie avrà come protagonista un giovane Tony Stark e i suoi “migliori amici salvatori del mondo“: Riri Williams (Ironheart) e Amadeus Cho (Iron Hulk). I tre eroi lavoreranno insieme per proteggere la loro città e l’un l’altro. Secondo la sinossi, “Per aiutarli nei loro sforzi da supereroi, ognuno di loro ha la propria Iron Suit che consente loro di volare e conferisce loro una super forza potenziata. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Man:unaIl Tony Stark di Robert Downey Jr. potrebbe essere morto, ma un nuovo, giovane,Man animato sta per nascere. Disney Jr. ha dato il via libera a “Marvel‘sMan and His Awesome Friends“, la primadiMan, il cui debutto è previsto per l’estate 2025 su Disney Jr. e. Attualmente in produzione, laavrà come protagonista un giovane Tony Stark e i suoi “migliori amici salvatori del mondo“: Riri Williams (heart) e Amadeus Cho (Hulk). I tre eroi lavoreranno insieme per proteggere la loro città e l’un l’altro. Secondo la sinossi, “Per aiutarli nei loro sforzi da supereroi, ognuno di loro ha la propriaSuit che consente loro di volare e conferisce loro una super forza potenziata.

