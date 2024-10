Incidente Potenza, il papà di una delle vittime indagato per omicidio stradale. Altri due tifosi, di 18 e 15 anni, in gravi condizioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico Incidente stradale ha strappato via la vita di tre giovani tifosi del Foggia, di soli 13, 17 e 21 anni, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra Leggo.it - Incidente Potenza, il papà di una delle vittime indagato per omicidio stradale. Altri due tifosi, di 18 e 15 anni, in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragicoha strappato via la vita di tre giovanidel Foggia, di soli 13, 17 e 21, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente Potenza : indagato il padre di una delle vittime per omicidio stradale colposo. Altri due tifosi - di 18 e 15 anni - in condizioni gravi - Un tragico incidente stradale ha strappato via la vita di tre giovani tifosi del Foggia, di soli 13, 17 e 21 anni, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra... (Leggo.it)

Grave incidente stradale a Cassano allo Ionio : un minore ferito mentre era alla guida di un suv - Il personale del 118 è intervenuto prontamente, portando il ragazzo all’ospedale di Cosenza con un’eliambulanza, evidenziando la gravità delle sue condizioni. I fatti si sono svolti lungo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, un’importante arteria che collega lo svincolo di Firmo dell’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106 a Sibari. (Gaeta.it)

Grave incidente stradale a Roma : auto si ribalta - due feriti in codice rosso - . La conducente della Twingo è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santo Spirito, mentre il motociclista, anch’egli in gravi condizioni, è stato portato al policlinico Umberto I, sempre in codice rosso. Lo scontro è avvenuto in viale Angelico, all’incrocio con via Muggia. Scontro tra auto e moto in zona Prati, le vittime trasportate in ospedale in gravi condizioni Questa ... (Romadailynews.it)