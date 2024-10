Incidente in viale Regione, ventenne ricoverata in ospedale (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla centrale operativa della polizia municipale era arrivata la segnalazione di uno scontro fra due scooter ma gli agenti, al loro arrivo, ne hanno trovato solo uno. Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata in ospedale dopo un Incidente che si è verificato intorno alle 13.30 in viale Regione Palermotoday.it - Incidente in viale Regione, ventenne ricoverata in ospedale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla centrale operativa della polizia municipale era arrivata la segnalazione di uno scontro fra due scooter ma gli agenti, al loro arrivo, ne hanno trovato solo uno. Una ragazza di 20 anni è stataindopo unche si è verificato intorno alle 13.30 in

