Inchiesta a Salerno, tre le opere nel mirino dei pm (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa realizzazione della Fondovalle Calore, della strada “Aversana” e di un sottopasso: sono tre le grandi opere stradali nel Cilento al centro dell’Inchiesta della procura di Salerno che ha portato oggi a mettere sotto Inchiesta sei persone, tra cui il consigliere regionale della lista ‘De Luca Presidente’ Luca Cascone. Le accuse nei confronti dei sei indagati si intrecciano con l’Inchiesta che ha portato nei giorni scorsi all’arresto del presidente della Provincia di Salerno, nonché sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri, ritenuto dai pm uno dei protagonisti principali nella distribuzione degli appalti. Si parte dal progetto della Fondovalle Calore, che prevede la realizzazione di una superstrada che dovrebbe attraversare il Parco Nazionale del Cilento, connettendo l’area rurale della Valle del Sele ai principali centri della Provincia di Salerno. Anteprima24.it - Inchiesta a Salerno, tre le opere nel mirino dei pm Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa realizzazione della Fondovalle Calore, della strada “Aversana” e di un sottopasso: sono tre le grandistradali nel Cilento al centro dell’della procura diche ha portato oggi a mettere sottosei persone, tra cui il consigliere regionale della lista ‘De Luca Presidente’ Luca Cascone. Le accuse nei confronti dei sei indagati si intrecciano con l’che ha portato nei giorni scorsi all’arresto del presidente della Provincia di, nonché sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri, ritenuto dai pm uno dei protagonisti principali nella distribuzione degli appalti. Si parte dal progetto della Fondovalle Calore, che prevede la realizzazione di una superstrada che dovrebbe attraversare il Parco Nazionale del Cilento, connettendo l’area rurale della Valle del Sele ai principali centri della Provincia di

Salerno - Palazzo Fruscione : dal 5 al 23 ottobre torna “Le Stanze dell’Arte” : in mostra le opere di 21 artisti - Se poi abbinato alla tavola, diviene il posto prediletto dello “stare”. IDENTITA’ s. Io, chi ero, chi sono. Questo viaggio visivo offre uno sguardo personale dell’artista e su ciò che significa essere donna, mettendo in luce i momenti della maturazione e della scoperta di sé. L’artista utilizza una tavolozza di colori vivaci per trasmettere emozioni profonde e storie di vita che spesso ... (Zon.it)

Viabilità - il consigliere della Provincia di Salerno : “A breve ricognizione delle opere prioritarie” - Annuncia così, le opere di messa in sicurezza delle strade provinciali che l’Ente Provincia effettuerà sui territori salernitani, il consigliere provinciale con delega alla viabilità pubblica e avvocato, Vincenzo Speranza. Tanti – sottolinea Speranza- sono i cantieri in corso che stanno vedendo opere di manutenzione e potenziamento delle strade provinciali e molte delle opere sono state ... (Anteprima24.it)