Sport.quotidiano.net - Il lungo volo verso Milano-Cortina. Moioli, un traguardo alla volta: "La quarta Coppa è possibile. E manca ancora l’oro mondiale»

(Di martedì 15 ottobre 2024) La regina dello snowboard cross italiano è in grande spolvero e vuole tornare a primeggiare anche a livello. Anzi, per la precisione, al, perchéolimpico Michelase l’è messo in saccoccia a Pyeongchang nel 2018, ma quello iridato lenel suo palmares che può vantare, tra le altre, anche tre Coppe del Mondo generali. Dopo la travagliata stagione agonistica 2022-23, la bergamasca l’anno scorso ha saputo tornare ad altissimi livelli, vincendo una gara didel Mondo dopo due anni e centrando il terzo posto nella generale. Come ti senti? "La scorsa stagione sono tornatagrande, ho quasi rischiato di vincere ladel Mondo.