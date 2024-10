Hezbollah, 'attaccheremo nord, centro e sud di Israele' (Di martedì 15 ottobre 2024) Israele colpisce tutto il Libano e noi colpiremo tutto Israele: lo ha detto Naim Qassem, numero due di Hezbollah in un discorso televisivo. "Visto che il nemico israeliano prende di mira tutto il Libano, ora attaccheremo ogni punto di Israele, al nord, al sud, al centro", ha detto Qassem. Quotidiano.net - Hezbollah, 'attaccheremo nord, centro e sud di Israele' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024)colpisce tutto il Libano e noi colpiremo tutto: lo ha detto Naim Qassem, numero due diin un discorso televisivo. "Visto che il nemico israeliano prende di mira tutto il Libano, oraogni punto di, al, al sud, al", ha detto Qassem.

