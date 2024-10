Francesca Sofia Novello compie 31 anni: micro tubino e scarpe gioiello per il compleanno col pancione (Di martedì 15 ottobre 2024) Francesca Sofia Novello ha compiuto 31 anni e per l'occasione ha organizzato una romantica cena in un ristorante stellato con la famiglia al completo. Cosa ha indossato per il compleanno col pancione? Fanpage.it - Francesca Sofia Novello compie 31 anni: micro tubino e scarpe gioiello per il compleanno col pancione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha compiuto 31e per l'occasione ha organizzato una romantica cena in un ristorante stellato con la famiglia al completo. Cosa ha indossato per ilcol

Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello : il look per la festa - . Nel corso della prima gravidanza aveva catturato i cuori dei fashionisti con i suoi look ricercati, innovativi e, ovviamente, iper firmati. Durante la recente Milano Fashion Week ha presenziato a diverse sfilate, facendosi ammirare per le sue scelte in fatto di moda. Gambe protagoniste da Missoni, con un minidress in lurex e una maxi pelliccia eco suo toni del rosa. (Lookdavip.tgcom24.it)

Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello - i look pre-maman per la Milano Fashion Week - La Milano Fashion Week 2024 animerà il capoluogo lombardo dal 17 al 23 settembre con ben 57 sfilate dei nomi più importanti della moda mondiale, eventi e installazioni imperdibili. Si tratta di Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello, che hanno mostrato la loro bellezza mozzafiato, anche in gravidanza, con dei look pre-mamam seducenti, comodi e di tendenza. (Dilei.it)

Valentino Rossi presto papà bis : le foto con Francesca Sofia Novello a Tokyo e il legame con il Giappone - Continua a leggere . Valentino Rossi diventerà presto padre per la seconda volta. Da poco la compagna Francesca Sofia Novello ha annunciato di essere in dolce attesa della loro seconda figlia. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante un viaggio in Giappone, a Tokyo, città con cui ha un legame particolare visto la sua carriera. (Fanpage.it)