Festival organistico internazionale salesiano con Stefano Perrotta (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue con il secondo appuntamento il Festival organistico internazionale salesiano, presso la chiesa di San Giovanni Bosco venerdì 25 ottobre alle ore 21, con un concerto per organo di Stefano Perrotta (Italia), giovane e promettente artista che si sta imponendo sulla scienza internazionale Bolognatoday.it - Festival organistico internazionale salesiano con Stefano Perrotta Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue con il secondo appuntamento il, presso la chiesa di San Giovanni Bosco venerdì 25 ottobre alle ore 21, con un concerto per organo di(Italia), giovane e promettente artista che si sta imponendo sulla scienza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omaggio a Tina Turner - Italo Disco Awards e Festival organistico : cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Venerdì 18 ottobre – Serata tributo P. Un testo ormai epico di Erri De Luca. Birre selezionate, vini tipici valtellinesi, area con tavoli, possibilità di asporto e take away. È obbligatoria la prenotazione entro giovedì 17 ottobre Sabato 19 ottobre Premio letterario “Le Coti” ORE 17. 30: Serata danzante con “Orchestra Standard” Domenica 13 ottobre Dalle ore 14. (Bergamonews.it)

Franz Danksagmüller per il 4° appuntamento del Festival organistico internazionale “Città di Bergamo” - com/live/b69rZe8YgSM La serata è stata allestita con il contributo di ERCA Group e Albini Group. it . Fra i suoi progetti più originali: ‘Buxtehude_21’, con il sassofonista Bernd Ruf, acclamato dalla critica come un “accattivante avventura nel suono”, ‘Sounding Science’, composizioni multiple basate su dati scientifici, matematici e demografici, ‘Broken Bach’, un remix dal ... (Bergamonews.it)

Festival Organistico - quarto concerto : protagonista Franz Danksagmüller - BERGAMO. Nuovo appuntamento con il «Città di Bergamo»: il maestro austriaco venerdì 11 ottobre nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo eseguirà «Puccini Reloaded», una composizione improvvisata basata su famosi temi dell’operista toscano. (Ecodibergamo.it)