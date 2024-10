Easyjet in pole per rilevare slot Ita-Lufthansa a Linate (Di martedì 15 ottobre 2024) Easyjet è in prima fila per rilevare i trenta slot giornalieri che Ita e Lufthansa devono cedere nell'aeroporto di Linate e per subentrare sulle rotte problematiche di corto raggio dall'Italia verso l'Europa centrale, parte dell'accordo raggiunto tra le due compagnie e Bruxelles a luglio per il via libera alle nozze. Lo si apprende da fonti Ue. La low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente spagnola Volotea. La Commissione Ue, viene evidenziato dalle stesse fonti, punta a dare la sua autorizzazione definitiva a novembre, entro la fine del mandato. Quotidiano.net - Easyjet in pole per rilevare slot Ita-Lufthansa a Linate Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024)è in prima fila peri trentagiornalieri che Ita edevono cedere nell'aeroporto die per subentrare sulle rotte problematiche di corto raggio dall'Italia verso l'Europa centrale, parte dell'accordo raggiunto tra le due compagnie e Bruxelles a luglio per il via libera alle nozze. Lo si apprende da fonti Ue. La low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente spagnola Volotea. La Commissione Ue, viene evidenziato dalle stesse fonti, punta a dare la sua autorizzazione definitiva a novembre, entro la fine del mandato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Easyjet in pole per rilevare slot Ita-Lufthansa a Linate - EasyJet è in prima fila per rilevare i trenta slot giornalieri che Ita e Lufthansa devono cedere nell'aeroporto di Linate e per subentrare sulle rotte problematiche di corto raggio dall'Italia verso l ... (quotidiano.net)

EasyJet ha scelto Jan De Raeymaeker come nuovo chief financial officer - Jan De Raeymaeker è il nuovo chief financial officer di easyJet: De Raeymaeker subentra a Kenton Jarvis che, come già annunciato, ... (travelquotidiano.com)

Ita e Lufthansa pronte a cedere gli slot su Linate. Andrebbero a easyJet - Ita e Lufthansa pronte a cedere gli slot su Linate. Andrebbero a easyJet Comunque la Commissione europea ritiene questa compagnia la più idonea ... (travelquotidiano.com)