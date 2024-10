Cristoforo Colombo era italiano o spagnolo? Un (controverso) documentario riapre la questione (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono almeno 25 i Paesi che si contendono le origini dell'ammiraglio delle Indie che scoprì l'America, ma secondo gli autori di Colón Adn, su verdadero origen era un ebreo sefardita originario della Spagna Wired.it - Cristoforo Colombo era italiano o spagnolo? Un (controverso) documentario riapre la questione Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono almeno 25 i Paesi che si contendono le origini dell'ammiraglio delle Indie che scoprì l'America, ma secondo gli autori di Colón Adn, su verdadero origen era un ebreo sefardita originario della Spagna

