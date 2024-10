Concerti d’autunno | torna il violoncellista Alessandro Parfitt con Lorenzo Traverso al piano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un ritorno molto atteso al terzo appuntamento dei, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Dopo il successo dell’anno scorso, mercoledì 16 ottobre alle 20,30ad esibirsi,, considerato al momento uno dei più promettenti violoncellisti d’Italia, vantando già importanti esibizioni all’estero e l’affermazione in importanti Concorsi. Con lui ci sarà il pianista. Il programma prevede di Sergei Prokofiev la Sonata per Violoncello eforte in Do Maggiore op.119, di Sergej Rachmaninov Lied op. 2 in fa minore, di Sergej Rachmaninov Vocalise e, infine di Dimitrij Shostakovich Sonata per Violoncello eforte in Re minore op.