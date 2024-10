Quotidiano.net - Chiara Gribaudo (Pd): "Il campo largo verrà sui temi. Poi arriveranno le alleanze"

(Di martedì 15 ottobre 2024), parlamentare e vicepresidente Pd. In Emilia-Romagna ilpare aver tenuto, ma che fatica. Altrove siete nel guado. In tutta onestà: siete sempre sicuri sia un valore aggiunto? "Il valore aggiunto sta nel proporre un programma progressista, attento ai bisogni e alle necessità delle persone, che coniughi crescita economica e diritti sociali, lavoro sicuro e ben retribuito e diritto alla cura e oso dire il diritto alla felicità. Viviamo tempi complessi a livello internazionale, perciò dobbiamo costruire buone comunità, non soffiare su odi e paure". È più facile dove già si governava insieme? "Quando si eredita una buona gestione tanto più, direi, diventa normale costruire, ma che siano coese e vincenti, con e nella società reale. I nomi vengono dopo". Rimangono le tensioni tra M5s e Iv, ma Schlein rimane testardamente unitaria.