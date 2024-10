Ceppaloni, alunni delle scuole medie in visita al Parlamento (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Giovedì 17 ottobre, gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola media saranno in visita al Parlamento. È la prima volta che le scuole di Ceppaloni partecipano ad un’iniziativa del genere”, lo annuncia Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni e vice segretario provinciale di Forza Italia. “Questo appuntamento – spiega – rappresenta un momento formativo di grande rilevanza, perché consente ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni che guidano la nostra democrazia”. “Ringrazio la Responsabile comunale e i dipendenti comunali che hanno seguito le varie fasi dell’organizzazione di questa importante esperienza didattica, il dirigente, i docenti che accompagneranno gli studenti e tutto il personale scolastico. Anteprima24.it - Ceppaloni, alunni delle scuole medie in visita al Parlamento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Giovedì 17 ottobre, gli studenticlassi seconde e terze della Scuola media saranno inal. È la prima volta che ledipartecipano ad un’iniziativa del genere”, lo annuncia Claudio Cataudo, sindaco die vice segretario provinciale di Forza Italia. “Questo appuntamento – spiega – rappresenta un momento formativo di grande rilevanza, perché consente ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni che guidano la nostra democrazia”. “Ringrazio la Responsabile comunale e i dipendenti comunali che hanno seguito le varie fasi dell’organizzazione di questa importante esperienza didattica, il dirigente, i docenti che accompagneranno gli studenti e tutto il personale scolastico.

