Caso ultras, parla un esponente della Nord: la Curva detiene il controllo di Milano. La rivelazione shock! (Di martedì 15 ottobre 2024) Caso ultras, un esponente della Nord ha parlato della situazione della Curva e ha rivelato che c'è di mezzo il controllo di Milano. Le parole "Se le persone che governano, gestiscono la Curva, devono rispondere ad altre persone sopra di loro, una struttura dominante, è chiaro che poi sono un organo di controllo per un sacco di situazioni che si sviluppano dentro e fuori la città". Sono queste le parole rilasciate da un ultras interista – nel corso del programma "Lo stato delle cose" condotto da Massimo Giletti sulle reti Rai – che, rimanendo anonimo, ha illustrato il funzionamento e la gestione del potere delle Curve, che andava a toccare anche il controllo della città di Milano.

Caso Ultras - la confessione : "La Curva è una struttura dominante che controlla Milano. Bellocco non era uno di noi" - L`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha di fatto decapitato i vertici dei direttivi della Curva... (Calciomercato.com)

Curva Inter - la confessione di un ultras a Giletti : «Controllare la curva significa controllare Milano» - Di seguito le sue parole. Curva Inter, la confessione di un ultras rimasto anonimo nel programma di Massimo Giletti “Lo Stato delle Cose” Mentre proseguono le indagini della procura di Milano sulla curva dell’Inter e del Milan, un ultras nerazzurro, rimasto anonimo ha rilasciato delle dichiarazioni al programma Lo Stato delle Cose di Giletti. (Calcionews24.com)

Caso ultras - Tuttosport : leader della Curva Sud e non solo : così Luca Lucci controllava il Milan - Caso ultras, Tuttosport: ecco come l’imprenditore e il fondatore del brand “Curva Sud” Luca Lucci gestiva e manteneva il controllo sul Milan Caso ultras, Tuttosport: ecco come il leader della Curva Sud Luca Lucci manteneva il controllo sul Milan View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)