Carta docente 500 euro, esclusi i neoimmessi da GPS sostegno e concorso PNRR assunti con supplenza per il ruolo

Carta docente bonus 500 euro: da ieri 14 ottobre nuovamente attiva la piattaforma www.Cartadeldocente.istruzione.it in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito accredita la somma utile per autoformazione e aggiornamento nell'anno scolastico di riferimento, cumulabile con eventuali somme residue dell'anno precedente. L'articolo Carta docente 500 euro, esclusi i neoimmessi da GPS sostegno e concorso PNRR assunti con supplenza per il ruolo .

Carta del docente - il bonus di 500 euro non può essere utilizzato per smartphone e stampanti - E' attiva la piattaforma della carta del docente, il bonus di 500 euro spendibile fino al 31 agosto, destinato al personale docente di ruolo e ai docenti che hanno avuto sentenza favorevole dopo ricorso. Gli acquisti devono essere attinenti alle discipline insegnate dal docente (ad esempio: un docente di matematica può utilizzare il bonus per l’acquisto di un romanzo)? L'articolo Carta del ... (Orizzontescuola.it)