Anteprima24.it - Campionati giovanili, la “cantera” Miwa si concentra sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ finalmente giunto il momento dell’esordio delle tante squadretargateEnergia Cestistica Benevento. Nei prossimi giorni, infatti, avranno inizio i, in cui laparteciperà con ben 7 squadre. Ad esordire per prima sarà la squadra Under 15 Gold maschile, allenata dai coach Davide Mirra e Vincenzo Pasquariello, che è reduce da un importante torneo disputato lo scorso weekend in quel di Venafro, terminato dai giovani sanniti al quarto posto. Il loro debutto si terrà sabato 20 ottobre, giornata in cui i piccoli Boars affronteranno in trasferta il Basket Avellino. Il 20 ottobre sarà data d’esordio anche per la formazione Under 17 femminile, allenata da Vincenzo Pasquariello e Andrea Murolo, che affronterà, a Barano d’Ischia, l’Isolaverde Basket.