Calciomercato Milan, Moncada vuole Franco Mastantuono: il nuovo Messi (Di martedì 15 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino Franco Mastantuono, il nuovo Messi che ha incantato tutti in Argentina. Ecco chi è Geoffrey Moncada vuole una giovane promessa del calcio argentino, un trequartista che viene già paragonato al nuovo Messi: si tratta di Franco Mastantuono. Si tratta di un talento classe 2007 che gioca nel River Plate e che è uno del giovani più ambiti dell’intero panorama calcistico mondiale. Approdato nel club argentino nel 2019, è considerato uno dei gioielli più preziosi dell’Albiceleste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre a top club del calibro di PSG e Real Madrid, ci sarebbe anche il club di via Aldo Rossi, con Moncada che è rimasto stregato dalle qualità del giocatore in questione. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Moncada vuole Franco Mastantuono: il nuovo Messi Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024), Geoffreyha messo nel mirino, ilche ha incantato tutti in Argentina. Ecco chi è Geoffreyuna giovane promessa del calcio argentino, un trequartista che viene già paragonato al: si tratta di. Si tratta di un talento classe 2007 che gioca nel River Plate e che è uno del giovani più ambiti dell’intero panorama calcistico mondiale. Approdato nel club argentino nel 2019, è considerato uno dei gioielli più preziosi dell’Albiceleste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre a top club del calibro di PSG e Real Madrid, ci sarebbe anche il club di via Aldo Rossi, conche è rimasto stregato dalle qualità del giocatore in questione.

