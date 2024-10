Balotelli Genoa, manca solo una cosa per il sì: accordo raggiunto per il contratto (Di martedì 15 ottobre 2024) Balotelli Genoa, accordo raggiunto tra le parti per il contratto di Supermario: ecco cosa manca per la fumata bianca Balotelli e il Genoa hanno trovato un accordo per il trasferimento di Supermario in rossoblù fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio di 250-300 mila euro più bonus legati a rendimento e salvezza. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. La fumata bianca per la nuova avventura Calcionews24.com - Balotelli Genoa, manca solo una cosa per il sì: accordo raggiunto per il contratto Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024)tra le parti per ildi Supermario: eccoper la fumata biancae ilhanno trovato unper il trasferimento di Supermario in rossoblù fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio di 250-300 mila euro più bonus legati a rendimento e salvezza. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. La fumata bianca per la nuova avventura

