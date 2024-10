Bagarre in Senato, Meloni scherza: “Piuttosto che farmi spiegare le mie parole dal M5S mi dimetto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgia Meloni scherza in Senato dopo alcuni mugugni arrivati dai banchi del Movimento Cinque Stelle e spiega il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. “Senatrice Bevilacqua, che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento. Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Il concetto non è difficile”, ha detto la presidente del Consiglio. “Piuttosto che farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del Movimento Cinque Stelle mi dimetto, guardi!”, ha aggiunto la premier. Lapresse.it - Bagarre in Senato, Meloni scherza: “Piuttosto che farmi spiegare le mie parole dal M5S mi dimetto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgiaindopo alcuni mugugni arrivati dai banchi del Movimento Cinque Stelle e spiega il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. “Senatrice Bevilacqua, che dire, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze miste a menzogne che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento. Non so se non ha capito o se è la solita strumentazione. Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Il concetto non è difficile”, ha detto la presidente del Consiglio. “checosa ho detto da un esponente del Movimento Cinque Stelle mi, guardi!”, ha aggiunto la premier.

