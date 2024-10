Arresti domiciliari per un ventiquattrenne indagato di atti persecutori e lesioni a Telese Terme (Di martedì 15 ottobre 2024) Misura cautelare scaturita da un’aggressione con minacce gravi nei confronti di un vicino di casa A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme (BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli Arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventiquattrenne del posto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S.. Puntomagazine.it - Arresti domiciliari per un ventiquattrenne indagato di atti persecutori e lesioni a Telese Terme Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Misura cautelare scaturita da un’aggressione con minacce gravi nei confronti di un vicino di casa A seguito di una miratavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di(BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di undel posto gravemente indiziato dei reati dipersonali aggravate e violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S..

