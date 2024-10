Arrestati dirigente Sogei e imprenditore per corruzione: sorpresi a scambiarsi 15mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Roma coordinata dalla Procura della Repubblica sui reati contro la Pubblica Amministrazione ha portato all'arresto di un dirigente di Sogei e un imprenditore per corruzione in concorso. Fanpage.it - Arrestati dirigente Sogei e imprenditore per corruzione: sorpresi a scambiarsi 15mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Roma coordinata dalla Procura della Repubblica sui reati contro la Pubblica Amministrazione ha portato all'arresto di undie unperin concorso.

