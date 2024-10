Area giovani, in partenza alla Factory Grisù due nuovi laboratori creativi (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel pomeriggio di venerdì 25, prenderanno il via due nuovi laboratori per ragazze e ragazzi, organizzati da Area giovani dell'Unità Nuove generazioni del Comune di Ferrara. Nel dettaglio, nella sede di via Poledrelli 21, si tratta di 'Manga Lab' e 'Tecniche miste'.Iscriviti al canale WhatsApp Ferraratoday.it - Area giovani, in partenza alla Factory Grisù due nuovi laboratori creativi Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel pomeriggio di venerdì 25, prenderanno il via dueper ragazze e ragazzi, organizzati dadell'Unità Nuove generazioni del Comune di Ferrara. Nel dettaglio, nella sede di via Poledrelli 21, si tratta di 'Manga Lab' e 'Tecniche miste'.Iscriviti al canale WhatsApp

L'Area Giovani del Cro scende in campo con il Pordenone per la Winners Cup - Divertimento passione e condivisione. Tutto questo è centrale nel gioco del calcio. Sopratutto quando diventa uno strumento in grado di tenere insieme comunità da ogni parte del mondo. La quinta edizione della Winners Cup, il torneo di calcio dedicato ai pazienti adolescenti dei reparti di... (Pordenonetoday.it)

Area giovani : ripartono le attività e i progetti nella sede della Factory Grisù - Nuove e diverse opportunità in programmazione con le attività di Area Giovani, il centro di aggregazione giovanile del Comune di Ferrara che riparte lunedì 7 ottobre alle 15, con la giornata di Porte aperte nella sede della Factory Grisù di via Poledrelli 21. Iscriviti al canale WhatsApp di... (Ferraratoday.it)

Igea Meeting 2024 - il futuro per i giovani di area conservatrice e moderata - Non sono voluti mancare il coordinatore di Fdi dell'Emilia Romagna, onorevole Michele Barcaiuolo e il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti. Si è celebrata l'affermazione in Europa della politica di Giorgia Meloni, dalla condivisione del Piano Mattei alla vicepresidenza esecutiva per Raffaele Fitto, alla scelta vincente di non votare la maggioranza di centrosinistra, fino al rapporto ... (Liberoquotidiano.it)