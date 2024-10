Adolescente vittima di bullismo si toglie la vita a 15 anni con la pistola del papà (Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia a Senigallia dove, nella notte tra domenica 13 ottobre e lunedì 14 ottobre, un ragazzo di 15 anni si è suicidato utilizzando una pistola sottratta al padre, un vigile urbano. La denuncia presentata dalla madre del giovane indica due compagni di classe come potenziali responsabili, sebbene la Procura stia attualmente indagando contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio. Il giovane frequentava il secondo anno dell’istituto professionale “Alfredo Panzini” ed era vittima di continue vessazioni. Il ragazzo aveva confidato ai genitori, separati ma in buoni rapporti, delle violenze e umiliazioni che subiva a scuola, tra cui insulti sul suo modo di parlare, colpi alle parti intime e scherni ripetuti. Un incubo che il ragazzo viveva in silenzio, pieno di vergogna. Proprio il giorno della tragedia, i genitori avrebbero dovuto incontrare il preside per affrontare il problema. Thesocialpost.it - Adolescente vittima di bullismo si toglie la vita a 15 anni con la pistola del papà Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia a Senigallia dove, nella notte tra domenica 13 ottobre e lunedì 14 ottobre, un ragazzo di 15si è suicidato utilizzando unasottratta al padre, un vigile urbano. La denuncia presentata dalla madre del giovane indica due compagni di classe come potenziali responsabili, sebbene la Procura stia attualmente indagando contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio. Il giovane frequentava il secondo anno dell’istituto professionale “Alfredo Panzini” ed eradi continue vessazioni. Il ragazzo aveva confidato ai genitori, separati ma in buoni rapporti, delle violenze e umiliazioni che subiva a scuola, tra cui insulti sul suo modo di parlare, colpi alle parti intime e scherni ripetuti. Un incubo che il ragazzo viveva in silenzio, pieno di vergogna. Proprio il giorno della tragedia, i genitori avrebbero dovuto incontrare il preside per affrontare il problema.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La macabra scoperta. Ruba la pistola al padre e si uccide a 15 anni : "Era vittima dei bulli" - C’è l’ombra del bullismo dietro il gesto estremo compiuto dal minorenne trovato morto ieri mattina, poco dolo le 11, davanti ad un casale di campagna, a Montignano, frazione di Senigallia. Preventivamente al Panzini ieri è stata data indicazione di non far uscire gli studenti. Avevano cercato di rassicurarlo, erano pronti ad andare a parlare con la preside della scuola per porre fine a quel ... (Ilrestodelcarlino.it)

Si uccide a 15 anni con la pistola - mattinata di paura : “C’è un ragazzo armato - non fate uscire nessuno dalle scuole” - Tuttavia al termine della scuola aveva deciso di cambiare Istituto e si era ri- orientato presso l’IIS Panzini, poiché aveva scoperto che le discipline scientifiche e tecniche dell’indirizzo informatico non rientravano nelle sue passioni e nei suoi interessi” scrive in una nota il Corinaldesi-Padovano. (Ilrestodelcarlino.it)

Senigallia - bullizzato a scuola muore a 15 anni sparandosi con la pistola del padre vigile urbano. Le ultime parole : «Mi perseguitano» - SENIGALLIA Il volto angelico, gli occhi color del cielo che facevano battere il cuore alle ragazzine e magari attiravano invidie. Educatissimo, sportivo appassionato di calcio e nuoto. Taciturno,... (Corriereadriatico.it)