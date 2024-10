Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 15 ottobre: Pietro Bonzio, Milorad Ratkovic ed altre ricorrenze

(Di martedì 15 ottobre 2024) Era nato in provincia di Brescia, si spense a Milano, legò la sua carriera soprattutto alla Cremonese. Centotrent'anni fa nasceva Pietro Bonzio, quattro stagioni in Prima Divisione con i grigiorossi dal 1922 al '26. Il 15 ottobre del 1964 veniva al mondo Milorad Ratkovic, una presenza con la Stella Rossa nella Coppa Campioni 1990-'91 e vincitore poi della Coppa Intercontinentale e di un campionato. Ottanta invece per Dave Stringer, bandiera del Norwich, che del club inglese fu anche allenatore, conducendolo a un ottimo terzo posto nella stagione 1988-'89.