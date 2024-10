Wta 500 Ningbo 2024: Paolini si cancella dal torneo per un infortunio al piede (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jasmine Paolini si è cancellata dal Wta 500 di Ningbo, in Cina, a causa di un infortunio al piede sinistro. La 28enne di Bagni di Lucca era testa di serie numero 1 del torneo cinese, e avrebbe potuto affrontare al secondo turno la compagna di doppio Sara Errani, che è dovuta passare dalle qualificazioni. Paolini, comunque, è di fatto sicura di un posto tra le prime otto, che parteciperanno poi alle Finals. Da Ningbo si è cancellata anche la numero 3 del torneo, ovvero la statunitense Emma Navarro. Wta 500 Ningbo 2024: Paolini si cancella dal torneo per un infortunio al piede SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jasminesi èta dal Wta 500 di, in Cina, a causa di unalsinistro. La 28enne di Bagni di Lucca era testa di serie numero 1 delcinese, e avrebbe potuto affrontare al secondo turno la compagna di doppio Sara Errani, che è dovuta passare dalle qualificazioni., comunque, è di fatto sicura di un posto tra le prime otto, che parteciperanno poi alle Finals. Dasi èta anche la numero 3 del, ovvero la statunitense Emma Navarro. Wta 500sidalper unalSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Ningbo - Jasmine Paolini dà forfait per il torneo cinese : il motivo della rinuncia - Proprio per evitare che questa criticità possa pesare ulteriormente, Paolini ha deciso di fermarsi. L’azzurra, protagonista di una stagione straordinaria, ha giocato tante partite, che le hanno permesso di scalare la classifica in maniera impensabile. Il pensiero va alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita), in programma dal 2 al 9 novembre, e alle Finals di BJK Cup previste dal 13 al 20 ... (Oasport.it)

Wta Ningbo 2024 : montepremi e prize money con Paolini - 748 (500 punti) The post Wta Ningbo 2024: montepremi e prize money con Paolini appeared first on SportFace. C’è però sempre la beniamina di casa Qinwen Zheng tre le maggiori pretendenti al titolo. . Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Ningbo 2024, torneo in programma sul cemento cinese dal 14 al 20 ottobre. (Sportface.it)

Il tabellone di Jasmine Paolini a Ningbo. Possibile derby con Errani - tanti ostacoli impervi verso la finale - Paolini ha vinto i due precedenti disputati contro l’attuale numero 88 del mondo, che è passata attraverso le qualificazioni: 6-2, 3-6, 6-3 nelle qualificazioni di Bogotà nel 2019; 6-1, 6-0 nei sedicesimi di finale di Stoccarda pochi mesi fa. La veterana dovrà però battere la britannica Katie Boulter (numero 34 del circuito) per mandare effettivamente in scena questo derby tricolore. (Oasport.it)