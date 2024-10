Ilfattoquotidiano.it - Volevano ricostruire le fazioni più sanguinarie dei Casalesi: anche il fratello del boss Zagaria tra gli indagati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’èildelMichele, Carmine, tra i 24dell’inchiesta dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta sul tentativo dileSchiavone edel clan dei. Il lavoro degli investigatori e dei pm ha ruotato intorno alla figura di Antonio Mezzero, 62 anni, clan Schiavone. Tornato libero nel 2022 dopo 24 anni di carcere, Mezzero è stato intercettato mentre provava a riorganizzare e ridefinire i confini della federazione mafiosa casalese e rilanciarne il sempreverde business delle estorsioni. La Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri aveva chiesto per tutti il carcere. Il Gip ha accolto la richiesta di misure cautelari per 14(9 in carcere, 5 ai domiciliari col braccialetto elettronico), rigettando per gli altri, tra cui Carmine