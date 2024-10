Volante si ribalta a Palermo durante un inseguimento: due poliziotti feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due poliziotti sono rimasti feriti in un inseguimento a Palermo. In corso dei Mille, a Palermo, le due vetture sono finite contro un palo e alcune auto in sosta. La Volante si è ribaltata, mentre i due ladri sono riusciti a scendere dall’auto e fuggire. «Quanto avvenuto la scorsa notte è la dimostrazione di come la polizia di Stato è sempre vigile nel prevenire e reprimere i reati, tra i quali Feedpress.me - Volante si ribalta a Palermo durante un inseguimento: due poliziotti feriti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Duesono rimastiin un. In corso dei Mille, a, le due vetture sono finite contro un palo e alcune auto in sosta. Lasi èta, mentre i due ladri sono riusciti a scendere dall’auto e fuggire. «Quanto avvenuto la scorsa notte è la dimostrazione di come la polizia di Stato è sempre vigile nel prevenire e reprimere i reati, tra i quali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo schianto sulla Palermo-Sciacca e i tre piccoli orfani : "Sono ancora in condizioni gravissime" - Sono ancora in gravi condizioni i tre fratellini di 4, 6 e 8 anni arrivati ieri in codice rosso all'ospedale dei Bambini dopo il terribile incidente sulla Palermo-Sciacca in cui hanno perso la vita i loro genitori e un altro automobilista: per i medici la prognosi resta riservata. Terribile... (Palermotoday.it)

Decine di foto pedopornografiche scaricate da Telegram : tre indagati a Palermo - due sono minorenni - Decine di immagini pedopornografiche scaricate attraverso Telegram e ritrovate sui dispositivi utilizzati da un ragazzo palermitano di 17 anni. E' questo l'esito di tre perquisizioni effettuate dalla polizia postale del capoluogo, guidata da Carmine Mosca, su delega della Procura di Torino... (Palermotoday.it)

La rinascita di via Palermo : "Più sicurezza e socialità ma sono sparite le botteghe" - Ma la nuova “Piazza Aperta” non convince alcuni titolari delle numerose attività che popolano la strada. Del resto, la via è in una delle zone più ricche della città. Otto panchine, quattro piante in vaso e sul manto stradale un mosaico di forme colorate: così cambia il volto di via Palermo, a due passi da Moscova. (Ilgiorno.it)