Ilgiorno.it - Uomo travolto e ucciso da un treno a Rescaldina: circolazione paralizzata tra Milano e Malpensa

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Unè morto dopo essere stato investito da unnei pressi della stazione di, in provincia di, poco prima delle 6 di lunedì mattina. Non è chiara la dinamica dei fatti, né sono note le generalità della vittima: sul posto carabinieri e polizia ferroviaria stanno indagando per ricostruire l’accaduto e stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’è stato investito dal convoglio 307 partito daCadorna alle 5:27, che avrebbe dovuto arrivare alle 6:10 aAeroporto. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 5.52 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica, ma all’arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.