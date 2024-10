Uomo si nasconde nel bagno del treno: trovato col ("finto") viagra e 682 pasticche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è chiuso in bagno. E lì è stato arrestato. Un Uomo di 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di pasticche di droga e di "simil viagra". A Milanotoday.it - Uomo si nasconde nel bagno del treno: trovato col ("finto") viagra e 682 pasticche Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è chiuso in. E lì è stato arrestato. Undi 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso didi droga e di "simil". A

VIDEO | Uomo in mutande fa il bagno nella fontana di San Faustino - Non c'è pace per le fontane storiche di Viterbo. L'ultima ha visto protagonista, suo malgrado, quella di San Faustino, in cui un uomo, indossando solo un paio di mutande nere, si è immerso totalmente e ha fatto un bagno nella vasca. L'episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto lo sguardo... (Viterbotoday.it)

VIDEO | Uomo in mutande fa il bagno nella fontana di San Faustino - Non c'è pace per le fontane storiche di Viterbo. L'ultima ha visto protagonista, suo malgrado, quella di San Faustino, in cui un uomo, indossando solo un paio di mutande nere, si è immerso totalmente e ha fatto un bagno nella vasca. L'episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto lo sguardo...

