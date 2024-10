Under 21, Italia - Irlanda: dove vedere la partita in diretta tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al 'Nereo Rocco' di Trieste, martedì alle 18.30, riecco l'Irlanda, in una partita decisiva: agli Azzurrini basta infatti il pareggio per chiudere il Gruppo A al primo posto ed evitare qualsiasi calcolo legato alle migliori seconde. L'Italia, arrivata a Trieste nella serata di domenica, ha avuto Europa.today.it - Under 21, Italia - Irlanda: dove vedere la partita in diretta tv Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al 'Nereo Rocco' di Trieste, martedì alle 18.30, riecco l', in unadecisiva: agli Azzurrini basta infatti il pareggio per chiudere il Gruppo A al primo posto ed evitare qualsiasi calcolo legato alle migliori seconde. L', arrivata a Trieste nella serata di domenica, ha avuto

Italia Under 21 - Nunziata : “Partita difficile - Norvegia squadra forte. Complimenti ai ragazzi” - Alcuni di loro giocano in Serie A in pianta stabile. Abbiamo fatto una grande gara a livello di gioco, ma anche sotto il punto di vista dell’intensità e della voglia di giocare. Così, ai microfoni di Raidue, il tecnico dell’Under 21, Carmine Nunziata, dopo la sfida vinta 3-0 in casa della Norvegia, scontro diretto per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. (Sportface.it)

Under 21 - Norvegia - Italia : dove vedere la partita in diretta tv e in streaming - Dagli oltre 30 gradi di Latina ai 15 di Stavanger. L'Italia che domani, martedì 10 settembre, in Norvegia (ore 18.30, diretta tv Rai 2 e streaming su RaiPlay) si gioca una buona fetta di qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 21 in Slovacchia è stata accolta da condizioni climatiche... (Today.it)

Under 21 - Italia-San Marino : Nunziata punta sul tandem Gnonto-Esposito. Dove vedere la partita in tv - Cecchetti . Kayode e Ruggeri saranno invece gli esterni a tutta fascia di un centrocampo completato dai centrali Bove e Prati. Teniamo d’occhio tuttti quelli che sono in questa fascia d’era e lui ha sempre fatto parte degli attenzionati. Tra i pali ci sarà Desplanches, schermato dai tre centrali Pirola, Coppola e Ghilardi. (Sport.quotidiano.net)