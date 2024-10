Ucraina, Zelensky: “Corea del Nord in guerra accanto a Russia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord entra di fatto al fianco della Russia nella guerra contro l’Ucraina. E’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l’ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin. “Vediamo un’alleanza sempre più stretta tra la Russia e regimi come quello della Corea del Nord. Non si tratta più di un semplice trasferimento di armi. Si tratta ormai di portare uomini dalla Corea del Nord alle forze militari di occupazione”, dice il leader di Kiev certificando quello che analisti e esperti hanno ipotizzato negli ultimi giorni. Corea del Nord e Russia hanno siglato a giugno un patto globale di partnership strategica durante la visita di Putin nel paese asiatico. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladelentra di fatto al fianco dellanellacontro l’. E’ il presidente ucraino Volodymyra denunciare formalmente l’ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellicoalle forze di Vladimir Putin. “Vediamo un’alleanza sempre più stretta tra lae regimi come quello delladel. Non si tratta più di un semplice trasferimento di armi. Si tratta ormai di portare uomini dalladelalle forze militari di occupazione”, dice il leader di Kiev certificando quello che analisti e esperti hanno ipotizzato negli ultimi giorni.delhanno siglato a giugno un patto globale di partnership strategica durante la visita di Putin nel paese asiatico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Zelensky : “Corea del Nord in guerra accanto a Russia” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin. (Webmagazine24.it)

Ucraina - Zelensky : “Corea del Nord in guerra accanto a Russia” - (Adnkronos) – La Corea del Nord entra di fatto al fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina. "Vediamo un'alleanza sempre più stretta tra la Russia e regimi come quello della […]. E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin. (Periodicodaily.com)

Zelensky prosegue il suo tour in Europa per cercare altre armi. Ma Putin non è da meno e stringe accordi militari con l’Iran e la Corea del Nord - In risposta, Putin ha assicurato il suo sostegno a Teheran, definendo la relazione tra Iran e Russia “sincera e strategica”, e ha garantito che i due Paesi continueranno a collaborare “attivamente sulla scena internazionale” poiché le loro “valutazioni sugli eventi attuali nel mondo sono spesso molto simili”. (Lanotiziagiornale.it)