Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei, Mastrolorenzo replica a De Vivo e Lima

Tempo di lettura: 6 minuti

Replica alla lettera pubblicata in data 5 ottobre 2024 sulla testata Anteprima 24, dal titolo: Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei, risposta al vulcanologo Mastrolorenzo

In nome e per conto del dott. Giuseppe Mastrolorenzo, quale suo procuratore legale, rappresento quanto segue: Nell'articolo pubblicato on –line dalla testata Anteprima 24, in data 5 ottobre 2024, dal titolo: "Trivelle anti bradisismo nei Campi Flegrei, una risposta al vulcanologo Mastrolorenzo, a cura della redazione, gli autori della lettera pubblicata, Professori De Vivo e Lima, facevano affermazioni non corrispondenti al vero, relativamente alla professionalità e a presunte dichiarazioni espresse dal vulcanologo, primo ricercatore INGV, dott. Giuseppe Mastrolorenzo. Che contrariamente a quanto riportato dai suddetti autori della lettera, il dott.

