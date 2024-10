Treviglio Brianza Basket, altro colpo: battuta Legnano. BluOrobica cade in casa (Di lunedì 14 ottobre 2024) La TAV Treviglio torna sul proprio terreno e riprende il feeling con i due punti: nella nuova edizione del derby con Legnano, i biancoverdi conquistano la posta in palio (77-72) dopo una gara intensa, controllata per oltre tre quarti, caratterizzata dalle prestazioni di Abega (21 punti e uno spavento), Vecchiola (14 punti con 9 assist) e Marciuš (12 punti e 14 rimbalzi). Vecchiola e Marciuš tracciano la strada (10-2 al 5’), ma Sodero apre le danze dall’arco. La risposta è firmata da Zanetti e Reati, prima dello spavento per Abega, che atterra malamente sul parquet picchiando spalla e testa. Dopo la paura, l’esterno di origini camerunensi, assistito dallo staff sanitario, si rialza dando la sensazione di poter rientrare. Cagliani timbra il +10 dalla lunetta (19-9), ma Legnano dimezza il ritardo: 21-16 al 10’. Bergamonews.it - Treviglio Brianza Basket, altro colpo: battuta Legnano. BluOrobica cade in casa Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La TAVtorna sul proprio terreno e riprende il feeling con i due punti: nella nuova edizione del derby con, i biancoverdi conquistano la posta in palio (77-72) dopo una gara intensa, controllata per oltre tre quarti, caratterizzata dalle prestazioni di Abega (21 punti e uno spavento), Vecchiola (14 punti con 9 assist) e Marciuš (12 punti e 14 rimbalzi). Vecchiola e Marciuš tracciano la strada (10-2 al 5’), ma Sodero apre le danze dall’arco. La risposta è firmata da Zanetti e Reati, prima dello spavento per Abega, che atterra malamente sul parquet picchiando spalla e testa. Dopo la paura, l’esterno di origini camerunensi, assistito dallo staff sanitario, si rialza dando la sensazione di poter rientrare. Cagliani timbra il +10 dalla lunetta (19-9), madimezza il ritardo: 21-16 al 10’.

Legnano Basket: delusi per la sconfitta contro Treviglio, coach Piazza: “Peccato. Ora pensiamo a Desio” - Una sconfitta quella sul campo di Treviglio che lascia Legnano con l’amaro in bocca, soprattutto per il modesto 26% da 3 punti e per le 14 palle perse totali, ma di cui almeno 8 che si potevano evitar ... (legnanonews.com)