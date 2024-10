"Trattamento disumano" in aeroporto. La Nigeria si rifiuta di giocare con la Libia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una partita di calcio che non si giocherà diventa un caso diplomatico tra la Nigeria e la Libia , dopo che le Super Aquile hanno denunciato un «Trattamento disumano» al loro arrivo nel Paese nordafricano dove domani era in programma un match di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 . Il boicottaggio dell’incontro è stato deciso dai giocatori della nazionale ospite e annunciato anche sui social Feedpress.me - "Trattamento disumano" in aeroporto. La Nigeria si rifiuta di giocare con la Libia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una partita di calcio che non si giocherà diventa un caso diplomatico tra lae la, dopo che le Super Aquile hanno denunciato un «» al loro arrivo nel Paese nordafricano dove domani era in programma un match di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 . Il boicottaggio dell’incontro è stato deciso dai giocatori della nazionale ospite e annunciato anche sui social

Calcio : Nazionale Nigeria bloccata per ore in aeroporto Libia - Il volo che trasportava la Nazional . "Così non possiamo giocare", ha detto il capitano William Troost-Ekong ROMA - "In queste condizioni non possiamo giocare". Così la Nazionale nigeriana, dopo che giocatori e dirigenti sono rimasti bloccati per quasi quindici ore all'aeroporto di Al Abraq, in Libia. (Ilgiornaleditalia.it)

Disavventura per la Nigeria di Lookman : calciatori bloccati per 14 ore in aeroporto in Libia - A Bengasi, inoltre, erano già atterrate le nazionali del Ghana e del Sud Sudan, che proprio in Libia disputa le proprie gare interne. Alcuni video diffusi sui social nelle scorse ore mostrano la polizia aeroportuale bloccare le uscite, impedendo alla nazionale nigeriana di lasciare l’aeroporto: “Siamo qui senza cibo, senza wi-fi, senza un posto in cui dormire” ha confermato con un post su X ... (Bergamonews.it)