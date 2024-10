Movieplayer.it - The Bad Guy: Nino Scotellaro è tornato nel trailer della seconda stagione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna la serie tutta italiana di Prime Video con il continuovendetta pianificata dal personaggio di Luigi Lo Cascio; anche Aldo Baglio tra le new entry Prime Video ha diffuso in streaming ilufficialedi The Bad Guy, l'atteso nuovo capitolodark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e interpretata da Luigi Lo Cascio. Nel cast sono presenti anche Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, mentre Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola. I nuovi episodi di The Bad Guy saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 5 dicembre. I primi due episodi saranno inoltre presentati in anteprima venerdì 25 ottobre