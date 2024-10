Terni, diplomarsi e trovare subito lavoro: all’Ipsia l’open day del progetto ‘Energie per la scuola’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato: è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzare ‘Energie per la scuola’, il programma di formazione lanciato da Enel Procurement Italia per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del gruppo Ternitoday.it - Terni, diplomarsi e trovare subito lavoro: all’Ipsia l’open day del progetto ‘Energie per la scuola’ Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)immediatamente unqualificato: è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzareper la, il programma di formazione lanciato da Enel Procurement Italia per inserire giovani diplomandi nel mondo delnelle aziende partner del gruppo

