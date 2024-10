Tennistavolo, gli azzurri tentano l’exploit agli Europei individuali di Linz (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto a Linz, in Austria, che da martedì 15 a domenica 20 ottobre sarà sede degli Europei individuali 2024 di Tennistavolo: saranno al via del torneo continentale 8 azzurri, con l’Italia che sarà così rappresentata in tutti i 5 tabelloni previsti. Nel singolare maschile saranno 132 i pongisti in gara, tra i quali 3 italiani, ovvero Matteo Mutti, John Oyebode ed Andrea Puppo, mentre saranno 118 le atlete in gara nel singolare femminile, tra le quali 5 azzurre: al via Nicole Arlia, Miriam Carnovale, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli. Andrea Puppo e Matteo Mutti difenderanno i colori dell’Italia nel doppio maschile, torneo a cui sono iscritte 62 coppie, mentre nel doppio misto le 2 coppie azzurre, tra le 70 al via, saranno Matteo Mutti/Debora Vivarelli e John Oyebode/Gaia Monfardini. Oasport.it - Tennistavolo, gli azzurri tentano l’exploit agli Europei individuali di Linz Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto a, in Austria, che da martedì 15 a domenica 20 ottobre sarà sede degli2024 di: saranno al via del torneo continentale 8, con l’Italia che sarà così rappresentata in tutti i 5 tabelloni previsti. Nel singolare maschile saranno 132 i pongisti in gara, tra i quali 3 italiani, ovvero Matteo Mutti, John Oyebode ed Andrea Puppo, mentre saranno 118 le atlete in gara nel singolare femminile, tra le quali 5 azzurre: al via Nicole Arlia, Miriam Carnovale, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli. Andrea Puppo e Matteo Mutti difenderanno i colori dell’Italia nel doppio maschile, torneo a cui sono iscritte 62 coppie, mentre nel doppio misto le 2 coppie azzurre, tra le 70 al via, saranno Matteo Mutti/Debora Vivarelli e John Oyebode/Gaia Monfardini.

