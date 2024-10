Tennis, Sinner rivela: “Ho perso il sorriso” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’azzurro ha vinto nel weekend il 7 titolo della stagione Nella giornata di ieri, Jannik Sinner che si è assicurato la certezza matematica di chiudere l’anno da numero uno al Mondo, ha battuto in finale a Shanghai, Novak Djokovic vincendo il titolo. Si tratta del settimo titolo di una stagione coronata dalla vittoria di due prove Slam, Australian Open e Us Open. Come hanno evidenziato molti, Sinner, che già normalmente non è particolarmente espansivo non ha praticamente esultato. Il momento, del resto e come ha spiegato poi in conferenza stampa, non è dei migliori. C’è sulla testa la vicenda doping (si aspetta responso TAS di Losanna) e da poco è venuta a mancare la zia con cui è cresciuto. Leggi anche: La verità di Morata: “Ho avuto depressione e attacchi di panico” “Ho perso il sorriso. 361magazine.com - Tennis, Sinner rivela: “Ho perso il sorriso” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’azzurro ha vinto nel weekend il 7 titolo della stagione Nella giornata di ieri, Jannikche si è assicurato la certezza matematica di chiudere l’anno da numero uno al Mondo, ha battuto in finale a Shanghai, Novak Djokovic vincendo il titolo. Si tratta del settimo titolo di una stagione coronata dalla vittoria di due prove Slam, Australian Open e Us Open. Come hanno evidenziato molti,, che già normalmente non è particolarmente espansivo non ha praticamente esultato. Il momento, del resto e come ha spiegato poi in conferenza stampa, non è dei migliori. C’è sulla testa la vicenda doping (si aspetta responso TAS di Losanna) e da poco è venuta a mancare la zia con cui è cresciuto. Leggi anche: La verità di Morata: “Ho avuto depressione e attacchi di panico” “Hoil

Adriano Panatta valuta Jannik Sinner : “Trita gli avversari con il suo tennis e vi dico in cosa è migliorato di più” - Le reazioni ai risultati strabilianti di Jannik Sinner sono diverse. È strabiliante. 6 in giù in classifica mondiale non lo battono. Con il suo gioco trita i suoi avversari, che diventano polpette. Parlando della Finale vinta contro Novak Djokovic in Cina ha precisato: “Il serbo ha giocato bene 60?, perso però il tie-break non c’è stata più partita. (Oasport.it)

