Ilfattoquotidiano.it - Taiwan, la Cina invia aerei e navi attorno all’isola. Il presidente Lai: “Difenderemo la nostra libertà”. Usa: “Molto preoccupati”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Torna a salire la tensione tra Pechino e Taipei. Laavviato esercitazioni militari intorno a. “da combattimento e bombardieri e altriavanzati hanno volato sullo Stretto di”, ha riferito il network statale Cctv, secondo cui “parecchi cacciatorpediniere e fregate del Comando navale del Teatro orientale “hanno condotto manovre in modo simultaneo”. Le esercitazioni, denominate Joint Sword-2024B, “mettono alla prova le capacità operative congiunte delle truppe del comando del teatro”, si legge in un comunicato del ministero. Il portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione, il Capitano di Vascello Li Xi, ha affermato che la marina, l’aeronautica militare e il corpo missilistico sono stati tutti mobilitati per le esercitazioni.