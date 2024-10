Stop a liberazione anticipata dopo il caos in carcere, 'battaglia' tra tribunali (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli riguardante il diniego della liberazione anticipata a un detenuto di alta sicurezza, un 54enne di Mondragone, coinvolto in una protesta collettiva all'interno del carcere. La Suprema Corte ha rilevato una Casertanews.it - Stop a liberazione anticipata dopo il caos in carcere, 'battaglia' tra tribunali Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli riguardante il diniego dellaa un detenuto di alta sicurezza, un 54enne di Mondragone, coinvolto in una protesta collettiva all'interno del. La Suprema Corte ha rilevato una

Decreto carceri è legge - cosa prevede : dalle assunzioni di 1000 agenti nella polizia a procedure più snelle per la liberazione anticipata - Decreto carceri . Il provvedimento è passato alla Camera con 153 sì, 89 no e un astenuto. Il decreto carceri è legge. Vediamo dunque cosa prevede e quali sono le novità del decreto fortemente voluto dal ministro della giustizia Carlo Nordio, per il quale si sono create proteste e liti a Montecitorio. (Ilgiornaleditalia.it)

«Liberazione anticipata automatica? È falso» - la protesta dei sindacato contro il vademecum del Dap sul decreto Carceri - «Ogni volta che il ristretto farà una istanza per le misure alternative alla detenzione, automaticamente il magistrato di sorveglianza applicherà la riduzione per la liberazione anticipata», si legge al punto 4. Ma per il sindacato non è sufficiente: «Il vademecum non è solo un documento mal scritto – conclude Beneduci – è il simbolo di un sistema che ha perso la bussola, è il riflesso di ... (Open.online)

“Liberazione anticipata automatica? Falso e fuorviante”. I sindacati penitenziari contro il vademecum del Dap sul decreto Carceri - A sollevarla è l’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. Ma Leo Beneduci, segretario dell’Osapp, critica il documento. Questa è una dichiarazione non solo falsa, ma anche pericolosamente fuorviante”. Il sindacalista della Polizia penitenziaria spiega: “Al punto 4 del documento si afferma erroneamente che ogni volta che un detenuto presenta un’istanza ha diritto ai giorni di ... (Ilfattoquotidiano.it)