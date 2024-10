Sneakers-gioiello. In Tosca Blu sport e glamour si sposano (Di lunedì 14 ottobre 2024) HANNO SDOGANATO il trend dell’athleisure (termine anglosassone nato dalla fusione di ‘athletic’, atletico, e ‘leisure’, tempo libero, divertimento) e celebrato il connubio tra sport e glamour fin dal loro esordio sul mercato, alla fine degli anni Novanta: ben prima, dunque, che i grandi marchi dell’alta moda – tra cui Gucci, Prada e Chanel – decidessero di cavalcarne l’onda e portare l’abbigliamento sportivo fuori dalle palestre. Tosca Blu, il marchio italiano più spesso associato alle cosiddette ‘Sneakers-gioiello’ – le scarpe sportive impreziosite da strass, cristalli e perle – è nato a Bergamo nel 1998. Ed è attualmente presente anche sui mercati internazionali, grazie a uno stile ormai inconfondibile e al know-how tipico del Made in Italy. Quotidiano.net - Sneakers-gioiello. In Tosca Blu sport e glamour si sposano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) HANNO SDOGANATO il trend dell’athleisure (termine anglosassone nato dalla fusione di ‘athletic’, atletico, e ‘leisure’, tempo libero, divertimento) e celebrato il connubio trafin dal loro esordio sul mercato, alla fine degli anni Novanta: ben prima, dunque, che i grandi marchi dell’alta moda – tra cui Gucci, Prada e Chanel – decidessero di cavalcarne l’onda e portare l’abbigliamentoivo fuori dalle palestre.Blu, il marchio italiano più spesso associato alle cosiddette ‘’ – le scarpeive impreziosite da strass, cristalli e perle – è nato a Bergamo nel 1998. Ed è attualmente presente anche sui mercati internazionali, grazie a uno stile ormai inconfondibile e al know-how tipico del Made in Italy.

