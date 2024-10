Sicurezza sul lavoro, Meloni: “Sarebbe efficace portare il tema anche nelle scuole” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio al Presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. Questo documento rappresenta un momento chiave per valutare l'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, utilizzando i dati raccolti per orientare le politiche di prevenzione. L'articolo Sicurezza sul lavoro, Meloni: “Sarebbe efficace portare il tema anche nelle scuole” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Presidente del Consiglio, Giorgia, ha inviato un messaggio al Presidente dell'INAIL, Fabrizio D'Ascenzo, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul. Questo documento rappresenta un momento chiave per valutare l'andamento degli infortuni sule delle malattie professionali, utilizzando i dati raccolti per orientare le politiche di prevenzione. L'articolosul: “il” .

Meloni : “La sicurezza sul lavoro non è un costo - ma un diritto”. Il messaggio integrale all’Inail - Quella contro gli infortuni sul lavoro è una battaglia che va combattuta tutti insieme e che vede il governo in prima fila, con un impegno che si dispiega sia sul fronte delle misure operative sia su quello della promozione del confronto tra le parti, per contrastare il fenomeno e diffondere la cultura della sicurezza. (Secoloditalia.it)

Meloni : "Sicurezza lavoro è un diritto" - Garantirla è una priorità". 600 ispettori del lavoro e dal 1° ottobre è operativa la patente a punti per l'edilizia", sottolinea Meloni. "Più prevenzione,più controlli,pene più severe. "Abbiamo disposto l'assunzione di 1. "Siamo intervenuti anche sulle sanzioni, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro". (Televideo.rai.it)

Meloni “La sicurezza sul lavoro non è un costo ma un diritto” - Questa è la strategia che il Governo sta portando avanti, e che ha trovato declinazione concreta nei diversi provvedimenti adottati finora. Abbiamo incoraggiato le imprese a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso le maggiori risorse stanziate per i bandi ISI, passate dai 333 milioni di euro del 2022 ai 500 milioni per il 2024. (Unlimitednews.it)