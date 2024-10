Roma punta sul nuovo termovalorizzatore. Gualtieri: “Sarà avanzatissimo per l’ambiente” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il nuovo termovalorizzatore Sarà avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. Noi non solo stiamo sulle ultime bat ma andiamo oltre. Le bat dicono che le polveri di un tmb devono stare tra 2 e 5 mg a metro cubo, il nostro ne fa 1. L’inquinamento di un buon tmv è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. Un duemillesimo di un cucchiaino di farina, questa è la quantità di polveri: molto meno di una via trafficata di Roma”, così Roberto Gualtieri. Il sindaco di Roma ha presentato il progetto del termovalorizzatore che Sarà realizzato a Santa Palomba, nel IX Municipio della Capitale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Ilnelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. Noi non solo stiamo sulle ultime bat ma andiamo oltre. Le bat dicono che le polveri di un tmb devono stare tra 2 e 5 mg a metro cubo, il nostro ne fa 1. L’inquinamento di un buon tmv è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. Un duemillesimo di un cucchiaino di farina, questa è la quantità di polveri: molto meno di una via trafficata di”, così Roberto. Il sindaco diha presentato il progetto delcherealizzato a Santa Palomba, nel IX Municipio della Capitale.

