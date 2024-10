Roma, Gualtieri: termovalorizzatore in funzione per estate 2027 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presentato in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore che l’ammnistrazione capitolina mira a mettere in funzione nell’area di Santa Palomba per “l’estate del 2027”. Il primo cittadino ha sottolineato che “il ritardo di Roma di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L’unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo”. “Il cantiere lo immaginiamo al più tardi nel primo trimestre” del 2025 e “per l’estate del 2027 dovremmo avere i primi rifiuti trattati” ha detto Gualtieri. “Finalmente Roma non sarà solo al pari delle grandi capitali europee, ma farà meglio: sarà l’impianto più avanzato al mondo, sia dal punto di vista del recupero energetico e di materiali, che dal punto di vista ambientale. Le emissioni saranno ininfluenti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il sindaco di, Roberto, ha presentato in Campidoglio il progetto delche l’ammnistrazione capitolina mira a mettere innell’area di Santa Palomba per “l’del”. Il primo cittadino ha sottolineato che “il ritardo didi dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L’unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo”. “Il cantiere lo immaginiamo al più tardi nel primo trimestre” del 2025 e “per l’deldovremmo avere i primi rifiuti trattati” ha detto. “Finalmentenon sarà solo al pari delle grandi capitali europee, ma farà meglio: sarà l’impianto più avanzato al mondo, sia dal punto di vista del recupero energetico e di materiali, che dal punto di vista ambientale. Le emissioni saranno ininfluenti.

