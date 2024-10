Riparte da Corato la Carovana della Prevenzione in Puglia: "Screening gratuiti per i tumori con un occhio attento alla prevenzione" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prevenzione oncologica è una sfida che coinvolge istituzioni e cittadini.In questo contesto, iniziative come la Carovana della prevenzione, promossa da Maiora e Susan G. Komen Italia, offrono un modello virtuoso di promozione della salute pubblica. La campagna itinerante porta nelle Baritoday.it - Riparte da Corato la Carovana della Prevenzione in Puglia: "Screening gratuiti per i tumori con un occhio attento alla prevenzione" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laoncologica è una sfida che coinvolge istituzioni e cittadini.In questo contesto, iniziative come la, promossa da Maiora e Susan G. Komen Italia, offrono un modello virtuoso di promozionesalute pubblica. La campagna itinerante porta nelle

Screening senologici - urologici ed endocrinologici gratuiti : torna la 'Carovana della prevenzione' - Torna anche quest’anno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione, la preziosa collaborazione tra Maiora, tra le principali aziende della GDO nel centro-sud Italia con l’insegna Despar, e Komen Italia, attiva dal 2000 e in prima linea nella lotta ai tumori al seno con “La Carovana della... (Baritoday.it)

La “Carovana della prevenzione” fa tappa a San Luca : “Oltre 100 screening”. Oliva : “Avevamo promesso di non lasciare sole queste donne” - – racconta una signora – Perché ci siamo trascurate, non andiamo a fare i controlli. Abbiamo fatto un grande lavoro”. . Sul posto c’era anche la vicedirettrice Maddalena Oliva, che nei mesi scorsi ha dedicato un reportage di inchiesta al Comune di San Luca, per l’ennesima volta commissariato per presunte infiltrazioni mafiose: “Siamo felicissimi – spiega – di essere riusciti a portate la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Tumore al seno - la Fondazione del Fatto con Komen Italia per la Carovana della prevenzione : “Il 4 ottobre saremo a San Luca in Calabria per visite e esami gratuiti” - “Le attività della carovana cominceranno il 1 ottobre da Palermo e da Catania, per poi risalire tutta la penisola fino a Milano. Ricordando come oggi, grazie alla prevenzione, sia stato possibile “ridurre di un terzo” l’incidenza dei tumori del seno. Vi aspettiamo tutti, per poter continuare con il vostro sostegno, anche per le altre due tappe in programma, in Piemonte e nel Lazio”, ha spiegato ... (Ilfattoquotidiano.it)