"Remigrazione" è la nuova parola d'ordine dell'estrema destra globale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Di Leonardo Bianchi Recentemente anche l'Austria è entrata a far parte della lista di Paesi europei in cui un partito di estrema destra ha raccolto più consensi di ogni altra formazione: il Partito della Libertà d'Austria (FPÖ) – fondato nel 1956 e inizialmente guidato dall'ex SS Anton Reinthaller – ha infatti raggiunto il 28,9 per cento dei voti alle elezioni del 29 settembre 2024. Sebbene è improbabile che si riesca a formare un governo con dentro FPÖ, si tratta comunque del miglior risultato di sempre per un partito che nel 2019 sembrava sull'orlo del collasso dopo lo scandalo che aveva coinvolto l'allora leader Heinz-Christian Strache, ripreso a Ibiza mentre discuteva di finanziamenti illeciti in cambio di favori ad aziende russe. Da allora gli è subentrato Herbert Kickl, che ha preso in mano le redini del partito imprimendo una svolta ancora più radicale.

